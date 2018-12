Demokratie-Preis für "logo!"

Moderatorinnen und Moderator von "logo!": Tim Schreder, Jennifer Sieglar, Linda Fuhrich

Der Preis "Gegen Vergessen - Für Demokratie" des gleichnamigen Vereins geht in diesem Jahr an die tägliche ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!". Verliehen wurde die Auszeichnung am Samstagabend, 25. November 2017, in Hannover.