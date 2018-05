Zeitgeschichte

Mario Adorf als Karl Marx.

Der Geburtstag von Karl Marx gab Anlass für ein 90minütiges Dokudrama, das nicht nur die Biografie, sondern auch die Wirkungsgeschichte des berühmten wie umstrittenen deutschen Denkers reflektierte. Der Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (VGD) hat dazu ein umfassendes Unterrichtspaket erstellt, das beim ZDF abrufbar ist. Das Goethe-Institut zeigt den viel beachteten Karl Marx-Film mit Mario Adorf im Ausland. Die Ereignisse um den 9. November 1918, an dem der deutsche Kaiser abdankte und die erste deutsche Republik ausgerufen wurde, rekonstruiert das 90minütige Dokudrama „Kaisersturz“. Auch dazu wird der Geschichtslehrerverband Unterrichtsmaterial erstellen. Der Film „Superbauten der Geschichte – Der Reichstag“, der die Historie des Parlamentsgebäudes seit dessen Anfängen aufarbeitet, wird sowohl bei Präsentationen im Deutschen Bundestag als auch in der Dauerausstellung zur Geschichte des deutschen Parlamentarismus (in Ausschnitten) zu sehen sein.