Deutscher Nachhaltigkeitskodex

LED-Medienwände im Hauptstadtstudio

2019 wurde in Berlin die in die Jahre gekommene Medienwand im Studio 1 des ZDF-Hauptstadtstudios durch vier LED-Medienwände ersetzt, die in unterschiedlichen Konstellationen nutzbar und in kürzester Zeit auf- und abbaubar sind. Nur so können alle Sendungen wie das „Morgenmagazin“, „Frontal 21“, „dunja hayali“,„maybrit illner“, „aspekte“, „Berlin direkt“ und „unter den linden“ inklusive der notwendigen täglichen Auf- und Abbauten der Studiodekorationen in den vorhandenen Bühnenbildern produziert werden. Neben den Anforderungen an eine robuste Technik und ausgefeilte sowie sehr zuverlässige Mechanik sollte ein LED-System zum Einsatz kommen, das nachhaltig ist und wenig Energie verbraucht. Erfahrungen mit den LED-Wänden des „Mittagsmagazins“ zeigen, dass für die Darstellung eines Bildpunktes (Pixel) eine einzelne Standard-LED bei durchschnittlicher Helligkeit eine Leistung von 0,73 mW verbraucht. Beim Einsatz von vier LED-Medienwänden mit einer Gesamtfläche von 41,2 m² leuchten insgesamt 8.448 x 1.944, also 16.422.912 Pixel und somit käme eine Leistung von 11,9 kW zusammen. Nach Durchführung eines EU-weiten Ausschreibungsverfahrens, in dem die verschiedenen Anforderungskriterien für die neuen Medienwände Berücksichtigung fanden, ist die Entscheidung für die sogenannte Cold-LED-Technologie gefallen. Diese neuartige Technologie senkt den Energieverbrauch um etwa 35 Prozent. Im Beispiel zur Sendung „maybrit illner“ ergibt sich mit dem Cold-LED-System pro Pixel ein Verbrauch von 0,46 mW und in Summe anstatt 11,9 kW nur eine Leistung von 7,6 kW. Trotzdem ist die Lichtstärke der LED-Wände so groß, dass die Medienwände sowohl im Studio als auch im Innenhof bei Tageslicht einsetzbar sind. Nach knapp einem halben Jahr Betrieb zieht die Produktion im Hauptstadtstudio eine positive Bilanz. Die Systeme arbeiten stabil und der Energieverbrauch ist deutlich geringer als bei der Standard-LED-Technologie. Dadurch konnte auch die Kühlleistung der Klimaanlage nachhaltig reduziert werden, da nicht so viel Wärmeleistung abgeführt werden muss.