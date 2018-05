ZDF-Intendant Thomas Bellut begrüßt die TV-Produzenten in Berlin. Quelle: ZDF/Sascha Baumann

Beim mittlerweile dritten ZDF-Produzententag haben Geschäftsleitung und Programmverantwortliche des Senders ihre Programmstrategie für 2017/2018 präsentiert. ZDF-Intendant Thomas Bellut lobte am 30. August 2017 in Berlin die mit den TV-Produzenten erzielten Kompromisse bei der Innovationsförderung, Vertriebsbeteiligung sowie der Kompensation längerer Nutzungszeiten in der ZDFmediathek. "Die neue Selbstverpflichtung des ZDF als wichtigstem Auftraggeber der deutschen TV-Produktionswirtschaft schafft faire und zukunftsfähige Beziehungen zwischen Sender und Produzenten", sagte Bellut vor 280 Produzentinnen und Produzenten.