Datenschutzerklärung Online-Bewerbungsplattform

(1) Bewerber können sich auf unserem Portal für z.B. duale Ausbildungsberufe, Praktika, Hospitationen online bewerben. Wir verarbeiten dabei folgende Daten bzw. Kategorien von Daten:

Personendaten (Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsort etc.) Schwerbehinderungsgrad und Nationalität (Angaben freiwillig); Name und Vorname von beim ZDF tätigen Familienangehörigen



Kontaktdaten (Adresse, Mail-Adresse, Telefonnummer)

Angaben zum Bildungs- und Berufsweg

Fachkenntnisse und Kompetenzen sowie für die Bewerbung wichtige Zusatzangaben (Angehörige im ZDF) sowie die Bewerbungsunterlagen als PDF Dokumente.

Im Falle einer Einstellung verarbeiten wir neben den o.g. Daten auch Vertragsdaten [MB1] (Zeitraum, Fachbereich, Einsatzort)