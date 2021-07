Inlandstudios

Das Landesstudio Thüringen liegt in der Mitte Deutschlands in der schönen Landeshauptstadt Erfurt. Das Studio berichtet über Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ...immer am Puls der Zeit. Vom tagesaktuellen Nachrichtenbeitrag bis zur langen Reportage werden im Landesstudio Thüringen fertige Beiträge für die verschiedensten Redaktionen im ZDF realisiert.



Folgende Aufgaben werden auf Sie zukommen:



Recherche von Themen

Presseschau

Verschriftlichung von Interviews

eigenständige Dreharbeiten

Begleitung von Dreh- und Schnittarbeiten

Unterstützung im Social Media Bereich (Dreh, Schnitt, Fotos)

Sie sollten folgende Interessen und Kenntnissen mitbringen:



Vorkenntnisse im Online-/ Social Media-Bereich

mind. 3. Fachsemester im Bachelorstudium

sicherer Umgang mit MS-Office

sehr gute analytische Fähigkeiten

eine ausgeprägte Kommunikations- sowie Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Kreativität

Verantwortungsbewusstsein sowie Engagement und Erfolgswille in der Aufgabenbewältigung

Organisationsgeschick

Termin:

01.10.2021 - 05.11.2021



Bitte beachten Sie, dass ein Praktikum beim ZDF an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist. So sind z. B. nach einem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss ausschließlich Pflichtpraktika möglich. Dies gilt auch für Masterstudiengänge.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung. Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben das Stichwort Landesstudio Thüringen an, damit wir die Bewerbung zuordnen können - Vielen Dank.



Rückfragen beantworten wir gern unter zinke.s@zdf.de oder aktas.g@zdf.de