Kultur & Theater

Die Redaktion Kultur Berlin des ZDF ist eine kanal- und sendungsübergreifende Plattform, die eigene Formate wie „aspekte“ und „Das Literarische Quartett“ produziert und Beiträge für Sendungen wie „3sat-Kulturzeit“ oder „heute-journal“ zuliefert. Darüber hinaus bespielt die Redaktion das Mediathekportal ZDFkultur, den digitalen Kulturraum auf der Seite ZDF.de. Sind Sie an Kultur sowie an politischen und gesellschaftlichen Themen gleichermaßen interessiert und möchten Einblick in die Arbeit der Redaktion Kultur Berlin nehmen? Mit einem Praktikum bei „Kultur Berlin“ können Sie Erfahrungen sammeln bei der Entwicklung und Umsetzung von Ideen, bei Dreharbeiten, Interviews, Schnitt und dabei lernen, wie eine aktuelle Sendung entsteht.



Folgende Aufgaben werden auf Sie zukommen:



Recherchen zu diversen Themen, Terminen und Drehorten und Sichtung von Archivmaterial

Unterstützung des Redaktionsteams bei Dreharbeiten, Schnitt und Vertonung

Rechteklärung von Fremdmaterial und Erstellung eines Produktionsprotokolls

Transkribieren von Interviews, evtl. Übersetzungsarbeiten

ggf. Führen von Interviews und Koordination des Teams am Drehort

Teilnahme an Presseveranstaltungen mit anschließender Berichterstattung

Verfassen von Texten für die Social-Media-Kanäle

Sie sollten folgende Interessen und Kenntnissen mitbringen:



Vorkenntnisse im Print-, TV- und Online-/Social-Media Bereich

Interesse an Kultur- und Gesellschaftsthemen

sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

sicherer Umgang mit MS-Office

Verantwortungsbewusstsein

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Organisationsgeschick

Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Kreativität

Folgende Studiengänge sind für uns vom besonderem Interesse:



Journalismus, Medienwissenschaften oder Kulturwissenschaften

Wir freuen uns über Bewerber*innen aus Einwandererfamilien!

Termine:

04.04.2022 - 20.05.2022

16.05.2022 - 31.12.2022

Ab 01.01.2023



Bitte beachten Sie, dass ein Praktikum beim ZDF an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist. So sind z. B. nach einem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss ausschließlich Pflichtpraktika möglich. Dies gilt auch für Masterstudiengänge.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung. Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben das Stichwort Redaktion Kultur Berlin an, damit wir die Bewerbung zuordnen können - Vielen Dank.



Rückfragen beantworten wir gern unter zinke.s@zdf.de oder aktas.g@zdf.de