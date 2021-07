Politik, Gesellschaft & Verbraucher

Kernkompetenz der Redaktion Recht und Justiz ist ihre Zuständigkeit für TV-Berichte in Nachrichten- und Magazinsendungen, Socialmedia sowie Artikel für ZDFheute-Online zu juristisch relevanten Themen. Insbesondere über Entscheidungen der obersten deutschen und europäischen Gerichte sowie Prozesse von hoher Bedeutung. Das Spektrum reicht von verbraucherrechtlichen bis hin zu justizpolitischen Themen. Der Standort ist Mainz.



Folgende Aufgaben werden auf Sie zukommen:



Recherchen zum Teil sehr anspruchsvoller und komplexer Themen

Juristische Vorklärung aktueller Sachverhalte

Zusammenstellung von Fakten und juristischen Inhalten

Eigenständiges Verfassen von Online-Artikeln

Begleitung von Dreharbeiten, Schnitt, Vertonung

Kontaktaufnahme mit relevanten Stellen und Durchführung von Interviews

aktive Teilnahme an Sitzungen und Unterstützung der Autor*innen

ggf. Drehaufträge eigenständig umsetzen unter Anleitung

Sie sollten folgende Interessen und Kenntnissen mitbringen:



mind. 4. Fachsemester Jura oder Rechtswissenschaften

Interesse an der aktuellen Berichterstattung und allen juristischen Rechtsgebieten

sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

sicherer Umgang mit MS-Office

Bereitschaft für schnelles, eigenständiges Handeln und Flexibilität

Verantwortungsbewusstsein sowie Engagement und Erfolgswille in der Aufgabenbewältigung

eine ausgeprägte Kommunikations- sowie Teamfähigkeit

Termine:

November 2022 - Januar 2023

ab Mai 2023



In dieser Redaktion sind über Praktika hinaus auch juristische Wahlstationen möglich.



Bitte beachten Sie, dass ein Praktikum beim ZDF an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist. So sind z. B. nach einem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss ausschließlich Pflichtpraktika möglich. Dies gilt auch für Masterstudiengänge.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung. Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben das Stichwort Praktikum Redaktion Recht und Justiz an, damit wir die Bewerbung zuordnen können - Vielen Dank.



Rückfragen beantworten wir gern unter zinke.s@zdf.de oder aktas.g@zdf.de