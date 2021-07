Sie wollen News und Hintergründe zu Sportereignissen recherchieren und in Social Media und auf ZDFheute publizieren? Sie möchten journalistische Erfahrungen sammeln und das Sportstudio auf Instagram, Youtube und Tik Tok mitgestalten und weiterentwickeln? Dann sind Sie genau richtig in der Sportstudio-Online-Redaktion des ZDF. Wir bieten Ihnen moderne Redaktionsysteme, persönliche Betreuung, spannenden Content und eine progressive Feedback-Kultur in einem jungen Team. Der Standort ist Mainz.



Folgende Aufgaben werden auf Sie zukommen:



Themen-, Bild-, Ton- und Fakten-Recherche in ZDF-Datenbanken, Internet, Soziale Netzwerke und per Telefon

Erstellen von Soryboards für Insta-Stories, Faktengrafiken, Quizzen (Text, Bild, Video)

Erstellen von Posting-Texten und Grafiken (mit Online-Tools)

Erstellen von Texten für die Website sportstudio.de/ZDFheute.de

Erstellen von Videobeiträgen (Interviewschnitt etc.)

Arbeiten im Redaktionssystem Online/Teletext

ggf. Arbeiten am Wochenende

Sie sollten folgende Interessen und Kenntnissen mitbringen:



Interesse an Sportthemen und Social Media (Instagram, Yotube, TikTok)

Kenntnisse in Bildbearbeitung (Bild und Video) sind von Vorteil

Vorkenntnisse im Print,- und Online-/Social Media-Bereich

mind. 3. Fachsemester im Bachelorstudium

sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

sicherer Umgang mit MS-Office

eine ausgeprägte Kommunikations- sowie Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Kreativität

Verantwortungsbewusstsein

Folgende Studiengänge sind für uns vom besonderem Interesse:



Journalismus, Sportwissenschaften, Kommunikationswissenschaft

Termine:

Juli 2022 bis September 2022

September 2022 bis November 2022

November 2022 bis Januar 2023

Januar 2023 bis März 2023



Bitte beachten Sie, dass ein Praktikum beim ZDF an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist. So sind z. B. nach einem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss ausschließlich Pflichtpraktika möglich. Dies gilt auch für Masterstudiengänge.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung. Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben das Stichwort Redaktion SportOnline an, damit wir die Bewerbung zuordnen können - Vielen Dank.



Rückfragen beantworten wir gern unter zinke.s@zdf.de oder aktas.g@zdf.de