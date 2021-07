Verwaltung, Finanzen & Archiv

Der Geschäftsbereich "Archiv-Bibliothek-Dokumentation" (ABD) in Mainz versorgt die ZDF-Journalist*innen mit allem, was deren "Herz begehrt": Videos, Audios, Musiken, Texte, Fotos, Informationen. Mit Hilfe eines Archivportals kann nach AV-Medien und Infos recherchiert werden. Vorher müssen diese aber erst mit Metadaten angereichert werden. Wenn Sie also kennenlernen wollen, wie ein modernes Medienarchiv von Ingest bis Output mit Essenzen und Content umgeht, dann bewerben Sie sich!



Folgende Aufgaben werden auf Sie zukommen:



Recherche im ABD-Portal

Unterstützung bei der Auswahl der Recherchetreffer entsprechend der jeweiligen Anfrage

Vergabe von Metadaten für AV-Medien (Video, Foto, Texte)

Einblick in die Integration des Archivbereichs und seine Dienstleistungen in die bandlose Produktionskette eines Medienhauses

Unterstützung bei der Evaluation maschineller Verfahren

Sie erfahren mehr über KI-Tools und deren Anwendung (Miningverfahren)

Sie sollten folgende Interessen und Kenntnissen mitbringen:



sehr gute analytische Fähigkeiten und IT-Affinität

mind. 3. Fachsemester im Bachelorstudium

sicherer Umgang mit MS-Office

sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

eine ausgeprägte Kommunikations- sowie Teamfähigkeit

Engagement und Erfolgswille in der Aufgabenbewältigung

Folgende Studiengänge sind für uns von besonderem Interesse:



Informationswissenschaften, Informatik, Kommunikation sowie alle Studierende, die Interesse an der Thematik haben

Termin:

Ab 01.10.2021 (mind. 4 Monate, gewünscht 6 Monate)

Ab 01.04.2022 (mind. 4 Monate, gewünscht 6 Monate)



Bitte beachten Sie, dass ein Praktikum beim ZDF an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist. So sind z. B. nach einem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss ausschließlich Pflichtpraktika möglich. Dies gilt auch für Masterstudiengänge.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung. Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben das Stichwort ABD an, damit wir die Bewerbung zuordnen können - Vielen Dank.



Rückfragen beantworten wir gern unter zinke.s@zdf.de oder aktas.g@zdf.de