Preise und Auszeichnungen

Ruben Östlunds THE SQUARE ist der große Gewinner beim diesjährigen Europäischen Filmpreis. In einer feierlichen Galaveranstaltung am 9. Dezember im Haus der Berliner Festspiele wurde die kluge und unterhaltsame Filmsatire als bester Film des Jahres ausgezeichnet. Auch der Preis für die beste Komödie ging an den Film, der in Cannes bereits mit der Goldenen Palme geehrt worden war und als schwedischer Beitrag ins Rennen um den Auslands-Oscar geht. Regisseur Ruben Östlund konnte sich außerdem über die Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch freuen. Der bis zu seiner Rolle des eitlen Museumskurators in THE SQUARE fast völlig unbekannte dänische Schauspieler Claes Bang wurde als bester Darsteller ausgezeichnet. Zu guter Letzt wurde Josefin Åsberg für die Ausstattung des Films als „European Production Designer 2017” preisgekrönt. Nach Roman Polanskis „The Ghostwriter“ ist THE SQUARE erst der zweite Film, der in der 30-jährigen Geschichte der Europäischen Filmpreise mit sechs Auszeichnungen bedacht wurde, sowie der erste Film, der sowohl als Bester Film wie als Beste Komödie ausgezeichnet wurde.



„Klug und zum Schreien komisch“ fand das „New York Times Magazine“ Ruben Östlunds Film, der zurzeit mit großem Erfolg in den deutschen Kinos läuft. Östlunds stärkste filmische Waffe ist sein wilder, innovativer, verschmitzter, bisweilen auch rabenschwarzer Humor. So gelingt es ihm immer wieder, dass wir über unsere eigenen Schwächen lachen können – wenn auch gelegentlich mit einem Anflug von Bitterkeit. Thematisch bewegt sich der Film zwischen gesellschaftlichen Fragen wie Verantwortung und Vertrauen, Armut und Reichtum, Macht und Ohnmacht. Er berührt aber auch den wachsenden Glauben an das Individuum und den Verlust des Glaubens an die Gemeinschaft. THE SQUARE entstand als schwedisch-deutsch-französisch-dänische Koproduktion mit ZDF/ARTE (Redaktion: Alexander Bohr) und ARTE France. Ein Sendetermin auf ARTE steht noch nicht fest.