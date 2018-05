Für die ZDFinfo/3sat-Dokumentation Unschuldig hinter Gittern - weggesperrt und abgehakt wurde der Autor Andreas Baum mit dem Pressepreis des Deutschen Anwaltsvereins (DAV) in der Kategorie "Fernsehen" ausgezeichnet. Die diesjährig ausgezeichneten Beiträge haben alle mit der Bedeutung der Freiheit für unser Leben und unser Zusammenleben zu tun. Die Preisverleihung fand am 25. Mai 2017 im Rahmen des 68. Deutschen Anwaltstages in Essen statt.



Baum erzählt in seiner Dokumentation sachlich aber gleichzeitig einprägsam die Schicksale von Menschen, die jahrelang unschuldig im Gefängnis saßen. Eindrücklich beschreibt er die dafür mitverantwortlichen „Fehler im System“ unseres Strafverfahrens, den Mangel an Selbstzweifel und Mut zu „In dubio pro reo“ sowie einer mangelhaften „Fehlerkultur“ in der Justiz. Er vermittelt die erschreckende Vermutung: Das kann jedem von uns passieren. Dass der Rechtsstaat solche Fehlurteile dann mit einer Entschädigung für 25 Euro pro Tag einfach abhakt, zeigt ein entwürdigendes Ergebnis bei dem Umgang mit Fehlurteilen.



Andreas Baum verfasst und produziert regelmäßig besonders investigative Fernseh-Magazinbeiträge. Die Dokumentation wurde am 26. Mai 2015 in ZDFinfo und am 2. Juni 2015 in 3sat ausgestrahlt.



Medien haben die Aufgabe Missstände aufzudecken, Anregungen und Denkanstöße zu vermitteln. Dazu gehört auch, unser Rechtssystem weiten Kreisen der Bevölkerung nahezubringen und verständlich zu machen. Der Deutsche Anwaltverein (DAV) betrachtet die Medien als Partner und Unterstützer, wenn es darum geht, die Akzeptanz des Rechts in der Bevölkerung zu fördern. Aus diesen Gründen vergibt der DAV auf dem Deutschen Anwaltstag alle zwei Jahre den Pressepreis.