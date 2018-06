Preise und Auszeichnungen

Die 90 Minuten-Version der ZDF/ARTE-Produktion Zugvögel – Kundschafter in fernen Welten ist erneut ausgezeichnet worden. Nach Preisen auf dem diesjährigen New York Festival und dem Naturfilm-Festival Green Screen in Eckernförde, wurde die Dokumentation nun auch beim Deutschen Naturfilmfestival (4. bis 8. Oktober) in Darß (Mecklenburg-Vorpommern) ausgezeichnet. Der Jury-Preis für herausragende Leistungen – Bestes Buch ging an die Autoren und Regisseure des Films, Petra Höfer und Freddie Röckenhaus.



In der Jurybegründung heißt es: „Auf dramaturgisch sehr spannende und berührende Weise vermittelt der Film den neuesten Stand der Forschung über Zugvögel. Wir begleiten einzelne Vögel von Geburt an und bei ihrem Flug über die Kontinente. Das Buch gewährt dabei Raum für humorvolle und persönliche Geschichten und verknüpft diese geschickt mit faszinierenden Erkenntnissen und den noch unerforschten Geheimnissen zum Flug der Zugvögel“.



Beim Internationalen Nature Namur Festival in Frankreich (13.-22. Oktober) wurde Zugvögel – Kundschafter in ferne Welten mit dem Zuschauerpreis ausgezeichnet.



Die Dokumentation begleitet Zugvögel in alle Welt im Dienste der Wissenschaft – mit atemberaubenden Luftbildern von ihren Reisen aus der „Vogelperspektive“. Der Kamera-Helikopter überquert gemeinsam mit Störchen die gefährliche Straße von Gibraltar und begleitet sie in der Luft bis nach Tansania und Kenia, um herauszufinden, warum sie Jahr für Jahr die Strapazen des langen Fluges auf sich nehmen.



Die Redaktion der ARTE-Fassung liegt bei Marita Hübinger. Der Film entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion TerraX (Redaktion: Friederike Haedecke, Katharina Kohl). Die Ausstrahlung auf ARTE war am 11. August 2016.