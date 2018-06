Nach den vier Auszeichnungen für den Film Las Herederas bei den 68. Filmfestspielen in Berlin und weiteren hochkarätigen Auszeichnungen in Lateinamerika und Asien hat das in Zusammenarbeit mit ZDF/ARTE entstandene Debüt des paraguayischen Regisseurs Marcelo Martinessi auch den Hauptpreis des wichtigsten rumänischen Filmfestivals in Cluj (Klausenburg) gewonnen.



Autor und Regisseur Martinessi nahm die mit 15.000 Euro dotierte „Transilvania Trophy“ im National Theater von Cluj persönlich entgegen und dankte der Jury um den rumänischen Schauspieler Vlad Ivanov („Toni Erdmann“, „Snowpiercer“) und den isländischen Regisseur Dagur Kári („Virgin Mountain“, „Noi Albinoi“).



Las Herederas erzählt die Geschichte zweier Frauen um die 60 Jahre, Chela (Ana Brun) und Chiquita (Margarita Irún), die als Paar in einem bürgerlichen Viertel von Asunción leben und sich in ihrem Milieu und ihrer Beziehung selbst eingekerkert haben. Als Chiquita auf Grund der gemeinsam angehäuften Schulden ins Gefängnis muss, beginnt für Chela ein zaghafter Befreiungsprozess.



Das private Drama spiegelt die gesellschaftliche Entwicklung, die Paraguay nach langen Jahren der Diktatur und der Absetzung der ersten demokratischen Regierung genommen hat.



Die Redaktion für ZDF/ARTE lag bei Holger Stern. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.