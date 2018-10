Die Arte Wissenschaftsdokumentation von Annamaria Talas Im Königreich der Pilze erhält den Preis für den besten Film in der Kategorie „Science of Life“ beim Jackson Hole Science Media Award.



Der Preis in der Kategorie Sciene of Life wird an den Film verliehen, der das Leben auf der Erde in verschiedenen Disziplinen am besten darstellt. Zu den Disziplinen gehören: Biologie, Zoologie, Genetik und Evolution.



Der Film zeigt eine bislang fremde Welt mit den größten und ältesten lebenden Organismen auf der Erde: Pilze. Ihren Eigenschaften und Fähigkeiten verdanken alle Lebewesen ihre Existenz. Wissenschaftler auf der ganzen Welt beginnen gerade erst zu verstehen, welche Bedeutung Pilze überhaupt haben, denn einige können Leben retten, andere sind in der Lage es zerstören.



Der Film wurde am 19. Mai.2018 auf Arte ausgestrahlt, die Redaktion hat Linde Dehner. Produziert wurde der Film von Real von Real Kanada (Anne Pick und Bill Spahic) und Smith and Nasht (Susan MacKinnon) in Australien. Co- Autor war Simon Nasht. Beteiligte Sender: ZDF / ARTE, CBC, SVT, Curiosity Stream



Die renommierte Veranstaltung SMASH in Boston findet alle zwei Jahre statt und zeigt Wissenschaft in allen medialen Formen: mit Filmen, Online-Projekten, Potcasts und mit Fachvorträgen von Wissenschaftlern.