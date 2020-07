Der Journalistinnenbund zeichnet die heute-Moderatorin Petra Gerster mit der Hedwig-Dohm-Urkunde für ihr Lebenswerk aus. Die Journalistin und Moderatorin stehe seit mehr als 30 Jahren im ZDF "ihre Frau", zunächst bei "ML Mona Lisa" und seit über 20 Jahren in der "heute"-Sendung, teilte der Journalistinnenbund am 30. Juni 2020 mit. Früher als andere habe Petra Gerster Frauen sprachlich sichtbar gemacht und verwende in ihren Moderationen gendersensible Sprache klug und elegant. "Petra Gerster ist mutig und beharrlich und damit für uns Frauen in den Medien ein Vorbild", sagte die Vorsitzende des Journalistinnenbundes, Friederike Sittler, zur Ehrung.



Die Auszeichnung wird am 25. September 2020 in Berlin vergeben. Die Hedwig-Dohm-Urkunde ist nach der Schriftstellerin, Publizistin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm (1831-1919) benannt. Mit der Auszeichnung ehrt der Journalistinnenbund seit 1991 jedes Jahr eine Kollegin für ihre herausragende journalistische Leistung und ihr frauenpolitisches Engagement.