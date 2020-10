Bei der 24. Verleihung des Deutschen Comedypreises wurde die heute-show in der Kategorie "Beste Satire-Show" ausgezeichnet. Damit setzte sich die Sendung gegen die ZDF-Produktion Mann, Sieber! und die 3sat-Show Sebastian Pufpaff – Noch nicht Schicht! durch, die ebenfalls in dieser Kategorie nominiert waren.



Die Gewinner des Deutschen Comedypreises wurden in diesem Jahr erstmals von den Zuschauern gewählt. Die Verleihung fand im Rahmen einer Gala am Freitagabend, 2. Oktober 2020, in Köln statt.



"Ich gratuliere der 'heute-show' zur Auszeichnung 'Beste Satire-Show'. Es freut mich, dass die ZDF-Programmarbeit einmal mehr mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet wurde. Die Tatsache, dass in dieser Kategorie ausschließlich ZDF- und 3sat-Produktionen nominiert waren, zeugt von der starken Arbeit, die hier in unseren Redaktionen geleistet wird", sagt Programmdirektor Norbert Himmler.



Die heute-show, die zum insgesamt sechsten Mal den Deutschen Comedypreis als "Beste Satire-Show" erhielt, hat sich zu einer festen Marke im ZDF-Programm entwickelt und schreibt ihre Erfolgsgeschichte auf allen Plattformen fort. Im laufenden Jahr 2020 erreichte die heute-show mit Anchorman Oliver Welke am Freitagabend im Schnitt 4,94 Millionen Zuschauer bei einem Gesamtmarktanteil von 19,8 Prozent. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 2020 durchschnittlich 1,45 Millionen Zuschauer (18,8 Prozent Marktanteil).



Das Online-Angebot der heute-show erzielte in den Monaten mit TV-Ausstrahlungen durchschnittlich 3,43 Millionen Sichtungen pro Monat. Die Abrufvideos der einzelnen Folgen erreichen im Zeitraum vom 31. Januar bis zum 30. September 2020 durchschnittlich 907.000 Sichtungen. Produzent ist Prime Productions, Georg Hirschberg; die Redaktion im ZDF haben Roman Beuler, Rahul Dasgupta und Horsthelmut Schimkat.