Bei dem slowakischen Filmfest "Agrofilm Bratislava 2021" wurde die 3sat-WissenHoch2-Dokumentation Weltretter Wurzeln – das Wunder unter der Erde von Stefanie Fleischmann und Christina Gantner mit dem Award of the Rector of the Slovak University of Agriculture in Nitra ausgezeichnet. Die Dokumentation erläutert die bedeutsame Funktion von Wurzeln und welches Potential sie bergen, Probleme des Klimawandels und Umweltschutzes zu bewältigen. Die Redaktion des Films hatten Katharina Finger und Nicole Schleider. Die Dokumentation war erstmals am 15. April 2021 in 3sat zu sehen.



Ziel des Festivals "Agrofilm Bratislava 2021" ist es, die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Landwirtschaft/Ernährung und der Erhaltung der natürlichen Ressourcen sowie der Steigerung der Lebensqualität zu vermitteln.