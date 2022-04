Das kleine Fernsehspiel war bei mehreren Preisverleihungen erfolgreich.



So hat Sweet Disaster beim Malta Film Festival den Preis für die beste weibliche Darstellerin (Friederike Kempter) gewonnen. Außerdem überzeugte der Film beim Pendance Film Festival in Toronto in der Kategorie "Beste Regie" (Laura Lehmus) und beim New Delhi Film Festival ("4th Award Best Film"). Weitere Auszeichnungen erhielt Sweet Desaster beim 2022 Omaha Filmfestival in Omaha/Nebraska ("Best Narrative Feature Film") und beim Filums International Filmfestival in Lahore/Pakistan ("Best Director Int'l Feature").



Sweet Disaster erzählt die Liebesgeschichte von Felix (Florian Lukas) und Frida (Friederike Kempter): Nach einem Besuch bei ihren Eltern in Finnland trifft Frida auf dem Flughafen den Piloten Felix, der gerade von seiner Freundin verlassen worden ist. Sie teilen sich finnisches Roggenbrot und Champagner, verbringen einen zauberhaften Tag zusammen und werden ein Paar. Dann wird Frida unerwartet schwanger – und Felix geht zurück zu seiner Ex. Doch so einfach gibt Frida nicht auf. Hochschwanger versucht sie Felix mit zum Teil absurden Aktionen zurückzugewinnen, mit Unterstützung des Technik-Wunderkindes Yolanda. Die Redaktion haben Christian Cloos (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Doris Hepp (ZDF/ARTE) und Daniela Muck (ARTE). Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.



Ein Preis ging auch an die Produtkion Glücklich bin ich, wenn Du schläfst, die beim New Delhi Film Festival den "3th Award Best Documentary Feature" gewonnen hat. Der Dokumentarfilm begleitet zwei Mittelschichtsfamilien, die innerhalb des chinesischen Bildungssystems um Erfolg ringen und mit kompromissloser Leistungsbereitschaft um den vermeintlich 'ersten Platz' in der Welt kämpfen. Der Film wurde erstmals am 27. September 2021 gesendet und ist bis zum 28. September 2022 in der ZDF-Mediathek abrufbar. Die Redaktion haben Claudia Tronnier und Jakob Zimmermann.