Die ZDF-Koproduktion Sweet Disaster hat bei Filmfestivals in den USA, Italien und Marokko sieben weitere Preise gewonnen:



12.06.2022 Richmond International Film Festival, USA:

Best of Festival Feature Film

Best Original Screenplay

Best Actress Friederike Kempter



18.06.2022 Omnia Film Award, Lombardia, Italien:

Best Film



01.07.2022 Rabat-Comedy International Film Festival, Marokko:

Grand Prix



10.07.2022 Wyoming International Film Festival, USA:

Best Director Feature Film



31.07.2022 New Hope Film Festival, USA:

Best foreign film



31.07.2022 Real to Reel International Film Festival, Kings Mountain, USA:

Best Professional Feature



01.08.2022 Blue Whiskey Independent Film Festival, Illinois, USA:

Best Actress Friederieke Kempter

Best Feature Film



Nach einem Besuch bei ihren Eltern in Finnland trifft Frida (Friederike Kempter) auf dem Flughafen den Piloten Felix (Florian Lukas), der gerade von seiner Freundin verlassen worden ist. Sie teilen sich finnisches Roggenbrot und Champagner, verbringen einen zauberhaften Tag zusammen und werden ein Paar. Dann wird Frida unerwartet schwanger – und Felix geht zurück zu seiner Ex. Doch so einfach gibt Frida nicht auf. Hochschwanger versucht sie Felix mit zum Teil absurden Aktionen zurückzugewinnen, mit Unterstützung des Technik-Wunderkindes Yolanda.



Sweet Disaster ist eine Produktion der Zeitgeist Filmproduktion in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel, Field Recordings, Filmproduktion Laura Lehmus und Fantomfilm, in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert von: Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Film- und Medienstiftung NRW, Filmförderungsanstalt (FFA) Das Buch schrieb Ruth Thoma. Regie führte Laura Lehmus. Produzent*innen: Markus Kaatsch, Nina Poschinski, Michael Grudsky.



Die Redaktion haben Christian Cloos (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Doris Hepp (ZDF/ARTE), Daniela Muck (ARTE). Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.