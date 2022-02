Die ZDF/ARTE-Dokumentation Antarktika von Tuan Lam ist beim Beyond Earth Film Festival in Indien als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet worden.



Tuan Lam zeigt in beeindruckender Weise die in der Antarktis dem Klimawandel ausgesetzte Natur und seiner Lebewesen. Der Weg ins Eisland führt über die subtropischen Inseln an den Rändern der Antarktis bis hin zu den schwimmenden Eisbergen im Herzen der Rossmeerbucht. Es ist eine Zeitreise zurück in die Geschichte des Kontinents – und eine Entdeckung der Flora und Fauna, die bis heute wenig erforscht ist. Das Rossmeer ist eines der letzten Gebiete, in dem der Zauber des Eiskontinents noch erlebbar ist. Der Film nähert sich dieser einzigartigen Region über die subantarktischen Inseln südlich von Neuseeland. Er wurde am 16. April 2021 auf ARTE erstausgestrahlt. Die Redaktion hat Marita Hübinger.