Beim MOVIES THAT MATTER FESTIVAL in Den Haag wurde der Dokumentarfilm Theatre of Violence (Dt. Sendetitel Vom Kindersoldaten zum Rebellenführer) von Lukasz Knopa und Emil Langballe mit dem Grand Jury Documentary Award ausgezeichnet.



Der Film bietet einen faszinierenden und gleichzeitig verstörenden Einblick in den Prozess gegen Dominic Ongwen, der im Alter von neun Jahren von der ugandischen „Lord’s Resistance Army“ entführt und zum Kindersoldaten ausgebildet wurde. Nun steht Ongwen vor Gericht und sein Anwalt und mit ihm die Richter vor der Frage: Kann ein Mensch gleichzeitig Henker und Opfer sein?



In der Jury-Begründung heißt es: “Complicated and complex, this dramatic film balances two worlds to deliver a visually cinematic and thought-provoking examination of the definition of justice. Through difficult and necessary questions, the film builds a balanced case, forcing the viewer to confront their own interpretation of what it means to be both victim and perpetrator.”



Der Film ist eine Co-Produktion von Made in Copenhagen (Helle Faber) und Corso Film (Erik Winker) mit ZDF/ARTE Aktuelles (Redaktion Susanne Mertens und Martin Pieper), unterstützt mit Mitteln der Filmstiftung NRW. Ein Sendetermin auf ARTE steht noch nicht fest.