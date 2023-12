Das neue ARTE-Format Agree to Disagree! mit Professor Bertolt Meyer hat beim World Congress of Science & Factual Producers den Preis für „Best factual – Short format“ gewonnen.



Bei dem internationalen Branchentreffen, das dieses Jahr von 28. November bis 1. Dezember in Seattle stattfand, wurden insgesamt 14 internationale Preise vergeben.



Die Wissenschaft ist sich nicht immer einig: Killt Automatisierung unsere Jobs? Schießen wir bei der Gentechnik übers Ziel hinaus? Gefährden soziale Medien unsere Demokratie? In dem neuen unterhaltsamen und fundierten ARTE-Wissensformat Agree to Disagree! tritt Bertolt Meyer, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie, in den Diskurs mit Menschen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Schnell stellt sich heraus, dass es nicht immer nur richtig oder falsch gibt, sondern oft viele unterschiedliche Positionen. Da ist man sich auch mal einig darin uneinig zu sein!



Die sechs Folgen der Pilotstaffel sind noch in der ARTE-Mediathek und auf dem ARTE-YouTube Kanal verfügbar. Die Redaktion hat Linde Dehner, mitgearbeitet hat Moritz Hoppe, produziert wurde die Staffel von der Firma Autentic, Producerin Alexandra Minzlaff, die Produzenten sind Patrick Hörl und Andreas Martin.