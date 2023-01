Die Filmemacherin Andrea Schuler hat mit ihrer Reportage Arthur Hackenthal: Wie klappt Inklusion im Beruf? den österreichischen Journalistenpreis „Herbert-Pichler-Inklusionsmedienpreis 2022“ der Aktion LICHT INS DUNKEL gewonnen. Die Preisverleihung findet im Februar 2023 in Wien statt.



Die Aktion LICHT INS DUNKEL wurde 1973 vom ORF ins Leben gerufen und unterstützt mittlerweile jährlich mehr als 400 Behinderten- und Sozialhilfeprojekte in ganz Österreich sowie rund 5.000 Familien mit mehr als 13.000 Kindern durch den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds.



Der Film Artur Hackenthal: Wie klappt Inklusion im Beruf ? beschreibt, wie es Arthur Hackenthal aus Berlin mit langem Atem und mehrfachen Anläufen schließlich doch auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft hat. Denn für Menschen mit Downsyndrom und ohne Schulabschluss sind die Hürden hoch. Nach vielen gescheiterten Versuchen hält Hackethal endlich seinen ersten Arbeitsvertrag in den Händen: Als Koordinator im Komitee der Special Olympic World Games 2023 in Berlin.



Der Film wurde am 30. April 2022 in der ZDF-Reihe einfach Mensch ausgestrahlt. Die Redaktion hat Jan-Manuel Müller.