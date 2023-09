Agnieszka Hollands neuester Kinospielfilm Green Border („Zielona granica“) wurde bei der Abschlusszeremonie der 80. Internationalen Filmfestspiele von Venedig am 9. September mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet.



Darüber hinaus erhielt der Film im Rahmen des Festivals mehrere zusätzliche Auszeichnungen begleitender Preisverleiher: Young Cinema Award (Premio ARCA CinemaGiovani Award) von einer Jury aus 18- bis 25-Jährigen aus unterschiedlichen Ländern, CinemaSarà Award von einer Jugendjury der Cineteca Italiana di Milano, Cinema for UNICEF Award, Green Drop Award von Green Cross Italia, Sorriso Diverso Venezia Award 2023 für den besten ausländischen Film, als Preis der studentischen Vereinigung Università Cerca Lavoro (UCL), UNIMED Award - Preis für kulturelle Vielfalt, der von Studenten des Universitätsnetzwerks Unimed (Mediterranean Universities Union) vergeben wird.



Green Border ist nach der erfolgreichen Teilnahme an der Mostra von Venedig zu weiteren großen Filmfestivals eingeladen, darunter das Toronto International Film Festival, das New York Film Festival, das Zurich Film Festival und das Busan International Film Festival.



Green Border bezeichnet die „grüne Grenze“ in den sumpfigen Wäldern zwischen Belarus und Polen. Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika versuchen über diese Grenze die Europäische Union zu erreichen und werden dabei in eine geopolitische Krise verwickelt. Der Kinospielfilm erzählt die auf realen Gegebenheiten basierende Geschichte dreier Schicksale, die sich vor den Toren Europas kreuzen. Im Zentrum der Handlung stehen eine syrische Familie, ein polnischer Grenzsoldat und eine polnische Therapeutin an der Seite von Aktivisten.



Der Kinospielfilm ist eine Koproduktion von Metro Films, Astute Films, Blick Productions, Marlene Film Production, Beluga Tree, unter Beteiligung von ZDF/ARTE. Die Redaktion für ZDF/ARTE hat Simon Ofenloch. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.