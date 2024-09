Mit insgesamt 30 Nominierungen geht das ZDF dieses Jahr ins Rennen um den Deutschen Fernsehpreis – als Spitzenreiter unter allen anderen Sendern. Von Serien und Comedy-Formaten über Dokumentationen und Reportagen bis hin zu Nachrichtenformaten – die nominierten Formate spiegeln das breit gefächerte Angebot des ZDF wider.



Die nominierten Formate sind in der ZDFmediathek zu sehen.



Zu den möglichen Preisträgern aus der ZDF-Familie zählen in den Kategorien "Bester Fernsehfilm/Mehrteiler" und "Beste Drama-Serie" der Psychothriller Blindspot (ZDF), das ZDF-Dokudrama über die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer Ich bin! Margot Friedländer sowie die sechsteilige Drama-Serie Push (ZDFneo).



Nominiert in der Kategorie "Beste Dokuserie" sind drei Produktionen – und alle drei kommen vom ZDF: Einzeltäter (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), frontal: White Angel – Das Ende von Marinka (ZDF) und ZDFzeit: Putins Krieger (ZDF).



In der Kategorie "Beste Information" geht das heute journal mit der Sendung vom 9. November 2023 für das ZDF in das Rennen um den Deutschen Fernsehpreis.



Als bestes Infotainment sind nominiert MAITHINK X – Die Show: Wie populistische Politiker uns verarschen (ZDFneo) und Tracks East – Inside Russia: Alltag in Putins Reich mit Masha Borzunova (ARTE/ZDF).



Als Beste Sportsendungen gehen für ARD und ZDF die Handball-EM 2024 sowie das sportstudio live - UEFA EURO 2024 im ZDF an den Start.



Nominiert sind unter anderen auch die Unterhaltungsshow Lass dich überwachen! (ZDF), das Factual Entertainment Buchstäblich leben! (ZDF), die 3sat/ZDF-Late Night Bosetti Late Night, die Dokumentationen Gekaufte Politik? Europa in der Korruptionskrise (ZDF/ARTE), Hamas-Angriff aufs Festival – Die Überlebenden des Wüsten-Raves (ZDF/ARTE) sowie Das letzte Tabu (ZDF).



Der Deutsche Fernsehpreis wird am 24. und 25. September in Köln verliehen.



Die Auszeichnung wird seit 1999 von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF zur Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen gestiftet. Seit 2020 ist die Deutsche Telekom als Stifter hinzugekommen, seit vergangenem Jahr sind Netflix, Amazon und Disney+ als Kooperationspartner beteiligt. Ausgezeichnet werden herausragende TV- sowie Streaming-Produktionen und deren Macherinnen und Macher.