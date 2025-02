Der Film Mr. Nobody against Putin (ein deutscher Titel steht noch nicht fest) von David Borenstein und Pavel Talankin hat beim Sundance Festival 2025 den "World Cinema Documentary Special Jury Award" gewonnen.



Der junge Lehrer Pavel erhält nach Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine den Auftrag, in seiner Schule am Fuße des Urals Propagandaveranstaltungen zu organisieren und für das Moskauer Bildungsministerium zu dokumentieren. Doch Pavel, genannt Pascha, sieht sich zunehmend im ethischen Dilemma, welche Rolle er in diesem von Propaganda und Gewalt geprägten System spielt. Und so beschließt er trotz großer persönlicher Gefahr, das Material außer Landes zu schmuggeln.



Gefilmt über einen Zeitraum von zwei Jahren, erzählt Mr. Nobody against Putin gleichermaßen humorvoll und niederschmetternd, wie das Leben im heutigen Russland aussieht und liefert einen spektakulären Einblick ins Herz der russischen Propaganda.



Der Film ist eine dänisch-tschechische Co-Produktion mit BBC, NRK, SVT, RTS, VPRO und ZDF/ARTE. Die Redaktion bei ZDF/ARTE hat Susanne Mertens. Ein Sendedatum auf ARTE steht noch nicht fest.