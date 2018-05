Preise und Auszeichnungen

Die Fernsehzeitschrift TV Spielfilm ehrt in diesem Jahr vier Formate des ZDF Kinder-und Jugendprogramms mit dem renommierten EMIL für gutes Kinderfernsehen: "Let's talk. Weil Meinung zählt!", "Die langen großen Ferien", "Operation Arktis" und "Winnetous Sohn".



"Vier EMILs in einem Jahr und das in so unterschiedlichen Formaten: Das bestätigt uns darin, Kindern auch weiterhin ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Programmen anzubieten", freut sich Barbara Biermann, Leiterin der Hauptredaktion Kinder und Jugend.



In "Let's talk. Weil Meinung zählt!" diskutieren sechs Jugendliche Themen untereinander, die sie in ihrem Alltag bewegen – ohne Moderator, emotional und kontrovers. Dabei spiegeln die persönlichen Bewertungen der sechs Talker die Meinungen ihrer Generation wider. "Anders als bei vielen 'erwachsenen' Talkformaten geht es eben nicht nur um das 'Verkaufen' eigener Thesen", lobt die Jury der TV Spielfilm, "sondern um Vermittlung und Reflexion. Es dominieren Argumente und Erfahrungen, es zählen Meinungen, keine Sprüche."



Die in Zusammenarbeit mit dem ZDF entstandene französische Animationsserie "Die langen großen Ferien" begleitet ein Geschwisterpaar in der Normandie durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs. Die einfühlsam erzählte Geschichte vermittelt aus Kindersicht, was Krieg bedeutet: Besetzung, Rationierung, Verlust und Tod, aber auch Abenteuer und Freiheit, in der die Kinder gelegentlich vergessen, dass Krieg herrscht. "Die zehnteilige Serie basiert auf historischen Dokumenten und legt bei aller Fiktionalität Wert auf Authentizität", so Lutz Carstens, Chefredakteur der TV Spielfilm in der Jury-Begründung.



"Operation Arktis" ist mehr als ein Abenteuer: ein packender Survivalthriller für Kinder und Jugendliche", beschreibt Lutz Carstens den dritten Preisträger, einen norwegischen Spielfilm. Die Geschichte erzählt von den drei Geschwistern Julia, Ida und Sindre, die mit ihrer Mutter umgezogen sind, während der Vater im Süden Norwegens stationiert ist. Als die Kinder aus einer Laune heraus beschließen, den Vater zu besuchen, beginnt ein Abenteuer, das sie an die Grenze ihrer Kräfte führt. Ein spannender, realistisch gemachter Film mit tollen Darstellern und wunderschönen Naturaufnahmen.



Einen weiteren Preis vergab die Jury in diesem Jahr an "Winnetous Sohn", eine ZDF-Koproduktion, hervorgegangen aus der Initiative "Der besondere Kinderfilm" und produziert von Kinderfilm GmbH. Der Film, der am 14. Oktober 2016 seine TV-Premiere bei KiKA haben wird, erzählt die Geschichte von Max, der sich in den Kopf gesetzt hat, bei den nahegelegenen Karl-May-Festspielen die Rolle von Winnetous Sohn zu spielen. Die Voraussetzungen dafür sind allerdings nicht die besten: Max ist klein, dick, blass und unsportlich. Aber im Herzen ist er ein Indianer, der für sein Ziel zu kämpfen bereit ist. "'Winnetous Sohn'‘ beweist eindrucksvoll, wie richtig und wichtig es ist, (…) Geschichten zu erzählen, die ungewöhnlich und berührend und nah an der Gefühlswelt ihrer Zielgruppe sind", so die Jury.



Der EMIL für gutes Kinderfernsehen wird von der Programmzeitschrift TV Spielfilm bereits seit 1995 verliehen. Er würdigt herausragende Kinder- und Jugendprogramme im Bereich TV und Spielfilm.