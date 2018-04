Preise und Auszeichnungen

First Steps Award geht an "Los Ángeles"



Die ZDF /Das kleine Fernsehspiel-Koproduktion "Los Ángeles" von Regisseur Damian John Harper wurde am Montag, 15. September 2014, in Berlin in der Kategorie "Abendfüllende Spielfilme" mit dem First Steps Award geehrt. "Ein Film mit Haltung und Anliegen, für den Damian John Harper einen extrem eigenständigen Stil gefunden hat", so die Begründung der Jury. Harpers Regiedebüt erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in die USA auswandern möchte, um seine Familie in Mexiko zu unterstützen.



Der 17-jährige Mateo (Mateo Bautista Matías) will nach Los Angeles emigrieren, um seine Mutter und seinen kleinen Bruder zuhause finanziell zu unterstützen. Die einzige Möglichkeit sein kleines zapotekisches Dorf im Süden Mexikos zu verlassen ist, sich für viel Geld von einem "Coyote" über die Grenze schleusen zu lassen. Auf der Suche nach Schutz und Zugehörigkeit auf der anderen Seite der Grenze schließt er sich vor seiner Abreise einer Gang an, die auch in Los Angeles Mitglieder hat. Aber bevor er aufbrechen kann, verlangt der Anführer einen Mord von ihm. Anfangs tut Mateo alles, um sich den Respekt der Gang zu verdienen, aber im letzten Moment ist er unfähig, den Mord auszuführen. Der Anführer der Gang schwört bittere Rache.



Beinahe der gesamte Film wurde im kleinen Dorf Santa Ana del Valle gedreht, in dem Regisseur Damian John Harper als junger Ethnologe gelebt und gearbeitet hat. Der Cast setzt sich aus lokalen Dorfbewohnern zusammen, Laien, die den verschiedenen Charakteren der Geschichte Authentizität einhauchen.