Stellungnahme des ZDF zu den SPIEGEL-Vorwürfen

Diese Dokumentation belegt, dass die letztliche Auswahl der Fahrzeuge, die auf den Vorschlag des Wettkandidaten im Anschluss an eigene Tests zurückgeht, durch ihn schriftlich bestätigt worden ist. Die Fahrer der Fahrzeuge wurden vom Kandidaten ausgewählt und dem ZDF gegenüber benannt. Vorbehalte von Samuel Koch gegen „lange Autos“ waren der Redaktion nicht bekannt. Auf der Liste von Samuel Koch standen am 11.11.2010 u.a. auch Fahrzeuge wie BMW7er/Audi A8/VW Phaeton. Der Vater von Samuel Koch beschreibt dies so: „Die Anforderungen an die einzelnen Sprünge waren bei den verschiedenen Fahrzeugen nicht leichter oder schwerer, sondern jeweils anders. Verschiedene Einsprung- und Absprungwinkel machten den Unterschied. Sportlich gab es in der Vorbereitung keine Probleme mit den einzelnen Fahrzeugen. Rein von den Ausmaßen brachte Samuel Koch dem Audi A8 aufgrund der Länge gewissen Respekt entgegen. Doch gerade der Audi A8 wurde jedes Mal fehlerfrei übersprungen. Der Fahrzeugtyp Mini machte aufgrund des gerade abfallenden Hecks hingegen mehr Probleme.“ Die Dokumentation (s. Anlage) zeigt in ihrer Gesamtheit, dass die Passagen, die der SPIEGEL zitiert aus dem Zusammenhang gerissen wurden und als vermeintlich neue „Spekulationen“ und „Merkwürdigkeiten“ präsentiert werden.