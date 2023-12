ZDF trauert um seinen früheren Intendanten Dieter Stolte

Intendant Dr. Norbert Himmler: "Dieter Stolte hat das ZDF zu einem modernen, wettbewerbsfähigen Medienunternehmen aufgebaut. Er war einer der prägenden Architekten des ZDF und seiner Programmangebote, wie wir sie bis heute kennen. 3sat, ARTE, KiKa, Phoenix, die ersten Digitalkanäle des ZDF – das alles geschah in seinen vier Amtszeiten. Der Aufbau der ZDF-Studios in den ostdeutschen Bundesländern war ihm eine Herzensangelegenheit. Für Dieter Stolte war das Fernsehen nicht nur Berichterstatter, sondern auch Motor der deutschen Einheit. Er war ein überzeugter Verfechter des öffentlich-rechtlichen Systems."



In Stoltes Amtszeit starteten viele große Programmmarken des ZDF wie zum Beispiel "Terra X", "Der Fernsehfilm der Woche" oder der "Samstagskrimi". Das "ZDF-Mittagsmagazin" wurde 1989 aus der Taufe gehoben, 1992 folgte das "ZDF-Morgenmagazin". Die Show "Wetten, dass..?", die in Stoltes Zeit als Programmdirektor auf den Bildschirm kam, erlebte in seiner Intendantenzeit ihre Blüte.