Die Reihe „ZDFzeit: Königliche Dynastien“ blickt auf die Licht- und Schattenseiten der vier bedeutendsten royalen Familien Europas: die Windsors, die Habsburger, die Hohenzollern und die Romanovs. Den Auftakt macht der Film „Königliche Dynastien: Die Windsors“ von Ulrike Grunewald. In Spielszenen werden die historischen Schlüsselmomente dargestellt, in denen sich die Windsors ihrem Schicksal stellen mussten. Verwandte und Freunde des britischen Königshauses erinnern sich an wichtige Begebenheiten mit der Royal Family. Historiker wie Christopher Clark, Karina Urbach und Helene von Bismarck ordnen die Rolle des Hauses Windsor in 200 Jahren Weltgeschichte ein.



Zwei charakterstarke Frauen spielen künftig dienstags in der Primetime von ZDFneo die Hauptrollen. Martha Costello und Frankie Maddox sind die Protagonistinnen der beiden britischen Serien „Silk“ und „Frankie“, die im ZDF ihre Deutschlandpremiere haben. In der zwölfteiligen britischen Serie „Silk“ hat sich die Strafverteidigerin Martha Costello, gespielt von Maxine Peake, das Ziel gesetzt, die seidene Robe der Kronanwältin zu tragen und zur Queen’s Counsel ernannt zu werden. Diesem Ziel steht jedoch ihr Kanzleikollege Clive im Weg, der sich ebenfalls als Anwärter zum Kronanwalt betrachtet. Keine seidene Robe, sondern ein robuster Schwesternkittel ist der Dresscode der zweiten Heldin, Frankie (Eve Myles). Mit Herz, Witz und Charme kümmert sich Frankie aufopferungsvoll um ihre Patienten und vernachlässigt dabei ihr Privatleben, was natürlich Ärger mit ihrem Freund Ian hervorruft.