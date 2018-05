Preise und Auszeichnungen

Am 28. Juni 1914 fallen der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo einem Attentat zum Opfer. Untersuchungsrichter Leo Pfeffer (Florian Teichtmeister) soll die serbischen Attentäter vernehmen und die Anklage vorbereiten. Er entdeckt, dass die jungen Männer offenbar tatkräftig unterstützt wurden. Von gänzlich unerwarteter Seite. Mitten in den bereits anlaufenden Kriegsvorbereitungen kämpft Leo Pfeffer darum, die wahren Hintergründe herauszufinden.