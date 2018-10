Der zentrale Sendeplatz für hochwertige und moderne Kino-Unterhaltung ist das Montagskino um

22.15 Uhr, das einen breiten Genre-Mix vom Krimi über Fantasy bis hin zum Drama bietet. Hier gibt es ausgewählte und oft aktuelle internationale Spielfilme mit rund 40 ZDF-Erstsendungen pro Jahr.



Dazu kommen unter dem Label Kino-Magie einzelne herausgehobene Spielfilme an anderen Plätzen in der Hauptsendezeit und an Feiertagen. Abgerundet wird das Spielfilmangebot mit Sendeplätzen am späten Samstag (Krimis und Thriller) und am Sonntagnachmittag (Familienfilme und Komödien). Die Kosten pro Spielfilm variieren marktbedingt sehr stark je nach Vertragskonstellation (Lizenzumfang, Zahl der Ausstrahlungsrechte, Lizenzzeitraum, Produktionsjahr) und reichen von rund 100.000 Euro bis hinein in den siebenstelligen Bereich, der in einzelnen Fällen für prominente aktuelle Kinotitel („Blockbuster“) und bei entsprechender Zahl von Ausstrahlungen erreicht wird.