Internationale TV-Serien haben wie TV-Filme und Kinofilme hohe Attraktivität für viele Zuschauer. ZDF und ZDFneo kaufen daher auf dem internationalen Markt ausgewählte, besondere Serien, vor allem auch für ein jüngeres Publikum. Zusätzlich wird ein Repertoire an erfolgreichen Serien-Klassikern aufgebaut. Während internationale Serien bei ZDFneo mit Sendeplätzen am Hauptabend für das Senderprofil prägend sind, ergänzen sie im ZDF-Hauptprogramm werktags am späteren Abend die fiktionale Palette. Hinzu kommen mehrere Real-Serien für Kinder und Jugendliche, die das ZDF regelmäßig für die Ausstrahlung im eigenen Programm und im KiKA koproduziert. Pro Jahr werden rund 90 meist halbstündige Folgen erworben beziehungsweise koproduziert. Die Rahmenbedingungen der Lizenzkäufe ähneln stark denen bei Spielfilmen, die Kosten pro Folge (meist 45 Minuten Länge) variieren je nach Kanal, Sendetermin und Alter der Produktion.