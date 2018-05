Internationale TV-Serien entstehen in Koproduktion mit europäischen Partnern oder werden als Lizenz durch das ZDF erworben. Während internationale Serien, oft in Deutscher Erstausstrahlung, bei ZDFneo mit Sendeplätzen am Hauptabend für das Senderprofil prägend sind, ergänzen sie im ZDF-Hauptprogramm werktags am späteren Abend sowie am Samstagnachmittag die fiktionale Palette.