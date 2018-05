Sie hat dafür Sorge zu tragen, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung eingehalten werden.

An die Datenschutzbeauftragte kann sich jede Person wenden, die Auskunft über die zu ihr beim ZDF gespeicherten Daten wünscht oder sich in schutzwürdigen Belangen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt fühlt.

Wir bitten Sie, sich ausschließlich in Fragen des Datenschutzes an die obige Adresse zu wenden.