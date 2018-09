ZDF widerspricht Darstellung im Handelsblatt

Die Kommission hat für das ZDF im 18. Bericht einen ungedeckten Finanzbedarf festgestellt, der durch höhere Erträge aufgefangen werden kann. Dass überschaubare Mehrerträge bei der jährlichen Haushaltsplanung berücksichtigt werden, ist daher systemkonform. Die KEF hat vor einigen Tagen in einer Pressemitteilung erklärt, dass sie auf Basis der Zahlen für 2013 die Höhe die Beitragseinnahmen für die Gesamtperiode schätzen werde. Erst dann wird klar, ob und in welchem Umfang Mittel über den anerkannten Bedarf hinaus zur Verfügung stehen. Dann ist es Sache der KEF, einen Vorschlag an die Länder zu formulieren, wie damit umgegangen werden soll.