ZDF-Fernsehrat

XV. Amtsperiode



Einen Überblick über Funktion und Aufgaben des Fernsehrates finden Sie hier



Die Zusammensetzung des Fernsehrates in der XV. Amtsperiode finden Sie hier



Einen Überblick über die Fernsehratsmitglieder nach entsendenden Organisationen finden Sie hier



Einen Überblick über die Ausschüsse des Fernsehrates finden Sie hier





ZDF-Verwaltungsrat

XI. Amtsperiode



Vetreter der Länder

Kurt Beck, Ministerpräsident a.D.

Matthias Platzek, Ministerpräsident a.D.

Horst Seehofer, Ministerpräsident, MdL

Stanislaw Tillich, Ministerpräsident, MdL

Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg



Vertreter des Bundes

Prof. Dr. h.c. Bernd Neumann, Staatsminster a.D.



vom Fernsehrat gewählt

Dr. Reinhard Göhner, Rechtsanwalt

Prof. Dr. Hans-Günter Hennecke, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistages

Hildegund Holzheid, Präsidentin a.D. des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts München

Hans-Georg Koch, Ministerialdirigent a.D.

Prof. Michael Schmid-Ospach

Michael Sommer

Prof. Dr. Barbara Thomaß

Prof. Dr. Gerd Zimmermann



Ständige Ausschüsse des Verwaltungsrates



Finanzausschuss

Prof. Dr. Michael Schmid-Ospach, Vorsitzender

Prof. Dr. Hans-Günter Hennecke, Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Reinhard Göhner

Präsidentin a.D. Hildegund Holzheid

Prof. Dr. Barbara Thomaß



Investitionsausschuss

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Vorsitzender

Prof. Michael Schmid-Ospach, Stellvertretender Vorsitzender

Ministerialdirigent a.D. Hans-Georg Koch

Michael Sommer

Prof. Dr. Gerd Zimmermann



Personalausschuss

Ministerpräsident a.D. Kurt Beck, Vorsitzender

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke

Prof. Michael Schmid-Ospach





XII. Amtsperiode

Wenn sich am 30. Juni 2017 der Verwaltungsrat der XII. Amtsperiode konstituiert, setzt er sich erstmals nach den Vorgaben des novellierten ZDF-Staatsvertrages zusammen. Insgesamt besteht der Verwaltungsrat dann aus zwölf Personen, acht vom Fernsehrat gewählten Mitgliedern und vier Vertretern der Länder. Die Regierungschefs vereinbarten am 16. März 2017 in Berlin, dass die Ministerpräsidenten Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz), Olaf Scholz (Hamburg), Horst Seehofer (Bayern) und Stanislaw Tillich (Sachsen) künftig in das Gremium entsandt werden. Acht Mitglieder hat der ZDF-Fernsehrat am 3. März 2017 bereits gewählt.



Einen Überblick über Funktion und Aufgaben des Verwaltungsrates finden Sie hier



Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats finden Sie hier



Einen Überblick über die Ausschüsse des Verwaltungsrats finden Sie hier