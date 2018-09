Der ZDF-Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des Intendanten vor allem in Haushaltsfragen. Er hat 12 Mitglieder, die für eine Amtszeit von fünf Jahren entsendet werden. Die XII. Amtsperiode beginnt am 01. Juli 2017 und endet im Sommer 2022. Da viele der behandelten Themen eine besondere Vertraulichkeit erfordern (beispielsweise Vertrags- und Personalangelegenheiten), tagt der Verwaltungsrat in der Regel nicht öffentlich. Nach den Sitzungen werden Zusammenfassungen im Internet veröffentlicht.