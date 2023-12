"Stefan George - das geheime Deutschland" forscht Georges Leben nach von den Ursprüngen in Bingen bis zum Tod in Minusio. Thomas Karlauf, dessen bahnbrechende Biografie die Wahrnehmung Georges revolutioniert hat, hat die Filmcrew an die zentralen Orte in Georges Leben begleitet und dort die Entwicklung Georges und seines Kreises nachgezeichnet. Gefilmt wurde auch in Häusern, zu denen noch kein Filmteam Zutritt hatte. Experten wie Ulrich Raulff, Leiter des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, kommen ebenso zu Wort, wie Ute Oelmann, eine der besten Kennerinnen von Georges Werk, und der Leiter des Stefan George Archivs, Maik Bozza. Die Herausgeberin des Philosophie Magazins, Svenja Flaßpöhler, FAZ-Redakteur und Schriftsteller Simon Strauß und die Erziehungswissenschaftlerin Meike Sophia Baader gehen der Frage nach, was an George uns heute noch betrifft. Denn vieles aus Georges Welt hat weiter gewirkt - von der Odenwaldschule bis zur Debatte über die Rolle Deutschlands in Europa und zu der Frage, wie gefährlich Charisma heute in der Politik ist.