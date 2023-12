Vertikal - Mourad Merzoukis Tanz gegen die Schwerkraft

In "Vertikal" vermengt Mourad Merzouki die Energie des Hip Hop-Tanzes mit der Poesie der Luftakrobatik und erzeugt so eine Illusion von Leichtigkeit. Durch verschiedene Seile und Vorrichtungen lässt er die Tänzerinnen und Tänzer seiner Compagnie "Käfig" vom Boden abheben. Er ermöglicht ihnen zu fliegen und den gesamten Bühnenraum zu erobern. Sie agieren abwechselnd mal als Wurzel auf dem Boden und mal Marionette am Seil hängend, animiert und bewegt durch das Gegengewicht des Partners. Das verleiht dem Hip Hop eine ganz neue Dimension. Dieser so stark am Boden verhaftete Tanzstil verwandelt sich zu einem atemberaubenden Spektakel. Mit einer Partitur aus Streicherklängen und Elektrobeats gestaltet der Komponist Armand Amar neue Klänge für den Raum und behält doch das Vokabular des Hip Hop bei.