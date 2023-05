Re: Gastarbeiter gesucht! - Asiatische Arbeitskräfte in Rumänien

Innerhalb von 30 Jahren hat Rumänien über vier Millionen Staatsbürger verloren, die zum Arbeiten in den Westen abgewandert sind. Da das Land kein einheimisches Personal mehr findet, sucht es in Asien: Auf den Philippinen, in Sri Lanka, in Nepal und in I...

Videolänge: 32 min Datum: 02.05.2023 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.06.2023, innerhalb der EU Video herunterladen