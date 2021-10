Auf den Dächern der Stadt

Kindergärten, luxuriöse Bars oder grüne Oasen in luftigen Höhen: Wir erkunden das kreative Leben hoch oben auf den Dächern von Berlin, London, Rom, Bangkok und Los Angeles. Aus der Vogelperspektive, fernab vom Lärm der Straßen, erscheinen die Metropolen in einem völlig neuen Licht. Die Dächer bieten Platz für Urban Farming, Kultur, Sport und Erholung und verbessern so die Lebensqualität der Stadt und ihrer Bewohner.