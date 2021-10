Criminal Justice

Nach einer Spritztour in die Stadt wacht Ben Coulter am nächsten Tag neben einer jungen Frau auf, die erstochen wurde. Angeklagt wegen Mordes, wird er zum Gefangenen eines Justizsystems, in dem die Wahrheit manchmal in den Hintergrund rückt ... - Eine starke Serie mit Ben Whishaw (The Hour, Bright Star, Q in James Bond), die bei ihrer Veröffentlichung vielfach ausgezeichnet und von HBO unter dem Titel The Night Of adaptiert wurde.