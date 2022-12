Die abenteuerliche Weltreise des Magellan

Mit dem Ziel, an die Reichtümer Indiens und der indonesischen Molukken-Inseln zu gelangen, stach der Portugiese Ferdinand Magellan 1519 in See. Doch Stürme, Meutereien und ein folgenschwerer Irrtum erschwerten die lange Reise schon nach kurzer Zeit. In vier Episoden erzählt die Reihe von einem der größten Abenteuer zur See, von dem nur ein Bruchteil der Besatzung zurückkehrte.