El Hierro - Mord auf den Kanarischen Inseln

Die Richterin Candela Montes wird auf die Kanarische Insel El Hierro versetzt. Um in ihrer Arbeit an den Mordfällen auf der Insel voranzukommen, bildet sie eine Einheit mit einem Drogendealer. Spanischer Polizeikrimi mit viel Spannung. Staffel 1 und Staffel 2 sind vom 24. Oktober bis zum 27. November in der ARTE Mediathek verfügbar.