Kleines Land ganz groß

Die Zwergstaaten Europas können es mit ihren großen Nachbarn in Sachen Charme, Natur und Tradition locker aufnehmen: Von Monaco, das einst von Piraten gegründet wurde und heute seine Besucher mit Luxushotels und Casinos in den Bann zieht, über Malta, wo Naturliebhaber die einzigartige Umwelt der kleinen Insel zu bewahren versuchen, bis nach Luxemburg, wo Geld und Macht in malerischer Landschaft aufeinandertreffen.