Märkte sind die bunten Inseln unserer Städte und bieten Raum für Begegnungen. Ob traditionell oder innovativ: An den Ständen kommen alle auf ihre Kosten. Von Fischtheken in Palermo über duftende Orangen in Valencia bis hin zu frischem Spargel in Freiburg erkunden wir die Märkte Europas und treffen Menschen, die die einzigartigen Orte am Leben erhalten.