Queer as Folk

"Oh, mein Gott!" Ein Einblick in das Leben, die Sexualität und die gefährlichen Liebschaften dreier junger Männer im Schwulenviertel von Manchester, der Canal Street. Der erste große Hit des walisischen Autors Russell T Davies (Years and Years, It'a Sin), mit Aidan Gillen (The Wire, Game of Thrones, Peaky Blinders) und Charlie Hannam (Lost City of Z, Sons of Anarchy) in den Hauptrollen.